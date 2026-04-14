「勝負どころで何が違うかといえば…」なぜ日本ハムはSBに勝てないのか　開幕から5連敗　球界OBの考察「無駄な失点が2点ある」「首位を争うチームはそれができないと勝っていけない」

2年連続最多勝の有原も6失点とソフトバンク打線につかまった（C）産経新聞社

リーグ優勝を狙う日本ハムは週末の本拠地でのソフトバンク戦に2連敗、これで開幕カードから対ソフトバンクには5連敗と今年も宿敵相手に苦戦を強いられている。

【プロ野球解説】中日まさかの外野のミスで3連敗『四球が多い…』巨人”スタメンの起用法について言及”日本ハムとソフトバンクに見えた明確な差!!西武源田がまさかのエラー『大宮と相性悪い？』楽天打線要警戒！

初戦は伊藤大海、2戦目には有原航平と昨年の沢村賞投手、ともに最多勝に輝いた2枚看板を先発に立てて尚、ソフトバンクのチーム力が勝った。その差は何なのか、球界OBからも考察の声が上がっている。

現役時代は大洋（現DeNA）で活躍、引退後は日本代表コーチを務め、現在は野球解説者として活躍する高木豊氏は4月12日に自身のYouTubeチャンネルに「【プロ野球解説】中日まさかの外野ミスで3連敗『四球が多い…』巨人“スタメンの起用法について言及”日本ハムとソフトバンクに見えた明確な差！！西武源田がまさかのエラー『大宮と相性悪い？』楽天打線警戒！」と題した動画を更新。週末3連戦の各球団の戦いぶりを振り返っている。



日本ハムとソフトバンクとの対戦は11日のゲームでは6回の攻防に着目。

6回にソフトバンク打線が一気に5点を奪ったシーンだ。日本ハムは矢沢宏太の先頭打者アーチで先制する中、6回、先発の伊藤がソフトバンク打線につかまった。

一死満塁で迎えたバッターは昨季のパ・リーグ首位打者、牧原大成。カウント2−2から伊藤が投じた低めのスライダーにハーフスイングでバットを止める。

そしてフルカウントになる。この場面、投手心理に関して「満塁になったらピッチャーどうなる？」と高木氏も問いかけながら、「多少甘くなるよね 押し出し嫌だもんね」とスライダーがゾーンに入ったとした。

結果として、牧原に右翼線に適時打を許し、2−1とされる。尚も一死満塁の場面で柳町達に犠飛、二死一、三塁から近藤健介が右翼スタンドに飛び込む3ランを放ち、6−1と一気にたたみかけられた。