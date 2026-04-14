4月も中盤に差し掛かります。日ごと気温が上昇し、なかには初夏の陽気を感じさせるエリアも。天気の良いには軽食やドリンクを持って、近くの公園でランチなんていうのもいいですね。2026年4月の新商品5選まとめ(4月14日〜4月20日)ファミリーマート2026年4月の新商品本記事ではファミリーマートで購入できるお弁当や麺類、スイーツなどの新商品情報をご紹介。2種類のソースで味わう旨辛チキンのお弁当、欧風仕立ての焼きカレードリ