【その他の画像・動画等を元記事で観る】 目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）のキャラクターPV映像が解禁。 公開記念特番放送も決定した。 ■初解禁のアクション映像を含む、実写ならではのダイナミックな『SAKAMOTO DAYS』の世界観が映し出される！ 今回解禁された映像は、Snow Manが歌う主題歌「BANG!!」のアグレッシブなビートに乗せて、各キャラク