Snow Manの主題歌「BANG!!」に乗せて強烈な個性が躍動！目黒蓮主演映画『SAKAMOTO DAYS』キャラクターPV映像解禁

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目黒蓮（Snow Man）が伝説の殺し屋・坂本太郎を演じる映画『SAKAMOTO DAYS』（4月29日公開）のキャラクターPV映像が解禁。

公開記念特番放送も決定した。

■初解禁のアクション映像を含む、実写ならではのダイナミックな『SAKAMOTO DAYS』の世界観が映し出される！

今回解禁された映像は、Snow Manが歌う主題歌「BANG!!」のアグレッシブなビートに乗せて、各キャラクターの見せ場となるアクションシーンとともに個性豊かな各キャラクターの紹介が次々と展開。実写ならではのダイナミックな映像の連続で、観る者のボルテージを最高潮へと誘う、エネルギッシュな仕上がりとなっている。

伝説の殺し屋・坂本太郎（目黒蓮）の「ここからは、本気でいかせてもらう」という代表的な名台詞から幕を開け、疾走感あふれるサウンドとともに、初解禁のアクション映像を含む、実写ならではのダイナミックな『SAKAMOTO DAYS』の世界観が映し出される。

さらには、坂本の相棒であるエスパーのシン（高橋文哉）が放つ鋭い回し蹴りや、元マフィアの陸少糖（横田真悠）による豪快な太極拳、さらにはスナイパーの眞霜平助（戸塚純貴）が見せる狙撃シーンなど、それぞれの個性が光る戦闘シーンに加え、南雲（北村匠海）・神々廻（八木勇征）・大佛（生見愛瑠）ら、殺連直属の特務部隊「ORDER」という最強クラスの殺し屋たちによる、圧倒的な強さを感じられるアクションの数々も大きな注目ポイントだ。

そして、疾走感あふれる映像のラストを飾るのは、現場に「×」の印を残すことからその名で呼ばれる、全てが謎に包まれた敵・×（スラー）の姿。 「現場にバツ印を残すことからスラーって僕たちは呼んでる」と南雲の声と共に、白髪の男が不気味に佇むカットが挿入されている。

果たして、坂本たちを追い詰めるこの最凶の敵を演じているのは誰なのか――!? その正体については依然として明かされておらず、本作への期待がさらに高まる、衝撃のラストシーンとなっている。

先日行われた完成披露舞台挨拶で主演の目黒蓮が「相手を信頼していないとできないレベルまで踏み込んだ。最高の形を築き上げ、映像に収めることができてよかった」と語ったように、キャスト・スタッフの絆が結実した新時代のハイブリッドアクションエンターテインメントになった本作。主題歌「BANG!!」のエネルギッシュなサウンドに象徴される、大切なものを守るために戦う坂本たちの熱き激闘を、ぜひ劇場のスクリーンで目撃しよう。

さらに、本作の公開を目前に控え、特別番組『「SAKAMOTO DAYS」公開記念 映画の魅力＆撮影舞台裏 徹底解剖SP』の放送が決定した。出演者の貴重トーク、メイキングや本編の映像を交えて映画の魅力をたっぷりと紹介する。放送日時は映画作品サイトで確認を。

■映画情報

『SAKAMOTO DAYS』

4月29日（水・祝）全国公開

原作：鈴木祐斗『SAKAMOTO DAYS』（集英社『週刊少年ジャンプ』連載）

出演：目黒蓮

高橋文哉 上戸彩

横田真悠 塩野瑛久 渡邊圭祐

桜井日奈子 安西慎太郎 ／ 戸塚純貴

八木勇征 生見愛瑠

北村匠海

小手伸也 加藤浩次 津田健次郎

脚本・監督：福田雄一

主題歌：Snow Man「BANG!!」

配給： 東宝

(C)鈴木祐斗／集英社 (C)2026映画「SAKAMOTO DAYS」製作委員会

■関連リンク

映画『SAKAMOTO DAYS』作品サイト

https://skmtdays-movie.jp/