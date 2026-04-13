現役を引退した坂本花織さんが日本テレビ「Going! Sports&News」に出演し、世界選手権の直後に行われた引退パーティーの裏側を明かしました。世界選手権の直後に行われた引退パーティーには、中井亜美選手や鍵山優真選手など、総勢10名が参加。最初は「みんなで集まろうという話をしてたんですけど、なかなか集まろうっていう声がかからなくて」といいます。坂本さんは1人で部屋にこもり、ビールを飲んでいたそうですが、女子5