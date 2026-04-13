世界選手権で千葉百音選手とともに笑顔で写真を撮る坂本花織さん(写真：アフロ)

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現役を引退した坂本花織さんが日本テレビ「Going! Sports&News」に出演し、世界選手権の直後に行われた引退パーティーの裏側を明かしました。

世界選手権の直後に行われた引退パーティーには、中井亜美選手や鍵山優真選手など、総勢10名が参加。最初は「みんなで集まろうという話をしてたんですけど、なかなか集まろうっていう声がかからなくて」といいます。

坂本さんは1人で部屋にこもり、ビールを飲んでいたそうですが、女子5人に「はい、かおちゃんいくよー」と別室に連れて行かれたとのこと。

「何やろと思ったら、一室にすごい飾りつけがしてあって、食べものもいっぱい置いてあって。男子も待ってくれてて」とサプライズで会場が準備されていたことを明かしました。

パーティーでは「かおちゃんみたいな、みんなが称賛してくれる選手ってあまりいないから、自分もそういう選手を目指したい」という言葉をかけられたそうで「すごくうれしかった」と話しました。

坂本さんは引退前最後の舞台として迎えた世界選手権、ショートプログラム(SP)では今季最高得点となる79.31点をマークすると、フリースケーティング(FS)でも自己ベストの158.97点を記録。トータルでも自己ベストとなる238.28点をマーク。4度目の世界選手権制覇を果たし、現役を引退しました。

(4月12日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)