現役を引退した坂本花織さんが日本テレビ「Going! Sports&News」に出演し、世界選手権の直後に行われた引退パーティーの裏側を明かしました。

世界選手権の直後に行われた引退パーティーには、中井亜美選手や鍵山優真選手など、総勢10名が参加。最初は「みんなで集まろうという話をしてたんですけど、なかなか集まろうっていう声がかからなくて」といいます。

坂本さんは1人で部屋にこもり、ビールを飲んでいたそうですが、女子5人に「はい、かおちゃんいくよー」と別室に連れて行かれたとのこと。

「何やろと思ったら、一室にすごい飾りつけがしてあって、食べものもいっぱい置いてあって。男子も待ってくれてて」とサプライズで会場が準備されていたことを明かしました。

パーティーでは「かおちゃんみたいな、みんなが称賛してくれる選手ってあまりいないから、自分もそういう選手を目指したい」という言葉をかけられたそうで「すごくうれしかった」と話しました。

坂本さんは引退前最後の舞台として迎えた世界選手権、ショートプログラム(SP)では今季最高得点となる79.31点をマークすると、フリースケーティング(FS)でも自己ベストの158.97点を記録。トータルでも自己ベストとなる238.28点をマーク。4度目の世界選手権制覇を果たし、現役を引退しました。

(4月12日放送 日本テレビ「Going! Sports&News」を再構成)