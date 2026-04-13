TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、再契約後の新たなスタートを切った。4月12日、TOMORROW X TOGETHERはソウル・高麗（コリョ）大学校のファジョン体育館で、8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のショーケースを開催した。【写真】「王子様が2人…」ボムギュ、日本アイドルとのコラボSHOT『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、これまでの7年間で感じてきた思いや感情を込めたアルバ