TOMORROW X TOGETHER、本日（13日）カムバック！“再契約”の理由語る「メンバーがとても大切」

TOMORROW X TOGETHER（TXT）が、再契約後の新たなスタートを切った。

4月12日、TOMORROW X TOGETHERはソウル・高麗（コリョ）大学校のファジョン体育館で、8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』のショーケースを開催した。

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『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、これまでの7年間で感じてきた思いや感情を込めたアルバムであり、所属事務所BIGHIT MUSICとの再契約締結後、初めて発表する新作アルバムだ。

スビンは「今回、8thミニアルバムでご挨拶することになったが、再契約後初のアルバムなので感慨深い。かっこいい姿をお見せできるよう頑張る」と語り、ヒュニンカイは「今回のアルバム名もとても長い。一生懸命準備したので温かく見てほしい」と述べた。

（写真提供＝OSEN）TOMORROW X TOGETHER

ボムギュは「少年の成長叙事を描いてきた僕たちが、切ない愛の物語で戻ってきた。8年目になったが、時間が過ぎるのはとても早い。こうして成長する間、一緒にいてくれてありがとう」と伝えた。ヨンジュンは「再契約後初のカムバックであるだけに、デビューする覚悟で一生懸命準備した。多くの関心をお願いしたい」とし、テヒョンは「この7年間ずっとそうしてきたように、今回も最善を尽くす」と意気込みを明かした。

再契約については、「メンバー同士で意見を合わせるのに1時間もかからなかった。グループとして活動したいし、ファンと一緒にいたいという思いで、再契約しようと集まった。RM先輩を訪ねて助言を求めたところ、とても親切にアドバイスをくださった。『もう7年だなんて、本当にお疲れさま』と言ってくれて力をもらった」とし、「周囲では調整が大変だと言われるが、僕たちは1時間以内にまとまった。会社との調整も早く進んだほうだと聞いている。良い結果になった」と語った。

（写真提供＝OSEN）上からボムギュ、ヨンジュン、テヒョン

特に7周年についてヨンジュンは「グループ活動をしながら大変な瞬間は多かったが、危機といえるほどの瞬間はなかった。このグループに対する確固たる思いがあるので、危機はなかった」と付け加えた。スビンは「メンバーに慣れすぎて、再契約を議論していた時期を過ぎると、とても大切に感じられた。とてもありがたく、愛していると改めて感じた。大変だった時期としては、デビューして間もなくコロナ禍で苦しかったことが思い出される。その時期を経て、メンバー全員が精神的に大きく成長したと思う」と語った。

今回のアルバムは、5人の現在から出発し、デビュー以降に積み重なった責任感、期待と現実の間のギャップから生じた混乱、再契約を控えて感じた不安や心配など、内面的な感情に焦点を当てた作品だ。

（写真提供＝OSEN）上からスビン、ヒュニンカイ

TOMORROW X TOGETHERは「再契約もうまくいき、8年目になったが、ただ華やかだったわけではない。未来への不安もあり、もっと高く上がりたい気持ちもあった。誰もが共感できる話だ」とし、「何も知らなかった頃は、デビューすればグローバルスターになれると思っていたが、現実と理想の乖離があった。その過程を経て学び、成長することができた。どんなことでも7〜8年続けていれば訪れる悩みがあると思う。自分が本当に望むものは何か、自分は何を成し遂げられるのかという感情は、誰もが感じるものだと思う。普遍的な感情に僕たちの物語を加えて作ったアルバムだ。このように言うと弱く見えるかもしれないが、皆まっすぐで強い。今回の活動も一生懸命頑張るので、温かく見守ってほしい」と語った。

タイトル曲『Stick With You』をはじめ、『Bed of Thorns』『Take Me to Nirvana（feat. 万妮达 Vinida Weng）』『So What』『21st Century Romance』『Dream of Mine』などが収録された今回のアルバムには、デビューから7年間で感じた思いや感情が率直に込められている。

（写真提供＝OSEN）TOMORROW X TOGETHER

ヨンジュンは「今回のアルバム準備期間だけでなく、ソロアルバムで活動しながらかなり強いバーンアウトが来た。自分自身やグループについて深く考える時期だったが、その中で自分という人間を知ることができた。まだ理解している途中だが、意味のある時間で、人間として、アーティストとして一段階成長することができた。これから望むのは、その先に何があってほしいかというと“グループ”だ。このグループを最後までできる限り維持しながら、幸せに活動したい」と語った。

ヒュニンカイも「早期再契約をしてカムバックまで時間があったが、気持ちは楽だった。ファンの皆さんが“魔の7年”と言っていたが、すっきりと再契約を発表できて爽快だった。次のアルバムについてより多く悩んだ。どう始めるべきか、7年間の叙事を締めくくり、新たに始まるという感覚だったので、“始まり”について考え、その結果がうまく出た。そして僕たちの目標として、このグループが持つ力は強いと思う。さらに上に行けるグループだと思うので、これからも一生懸命頑張りたい」と語った。

なお、TOMORROW X TOGETHERの8thミニアルバム『7TH YEAR：A Moment of Stillness in the Thorns』は、本日（13日）18時に各種音楽配信サイトを通じて公開される。

（記事提供＝OSEN）