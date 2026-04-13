4月11日より、“ヒーローショーの聖地”である東京ドームシティ シアターGロッソにて、『超宇宙刑事ギャバン インフィニティ』(テレビ朝日系)のヒーローショー「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ ショー 第1弾」『「超宇宙刑事ギャバン インフィニティ シアターGロッソに現る!」 夢かうつつか?宇宙で一番!? ギャバいミッションスタート』が開幕した。公演の写真を交え、ネタバレなしで初日の様子をレポートする。○超宇宙刑事ギ