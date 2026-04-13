山形市の山で12日午後、クマを駆除する活動を行っていた60歳の女性が転倒してけがをし、13日朝に消防のヘリコプターで救助されました。救助されたのは山形市和合町1丁目の団体職員・鈴木美香さん（60）です。警察と消防によりますと、鈴木さんは12日午後1時ごろ、山形市上宝沢の山で7人グループでクマの駆除を行っていたところ、足を滑らせて転倒し、右腕や骨盤付近を痛めて動けなくなったということです。鈴木さんは