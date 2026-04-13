NHKの音楽番組『うたコン』の4月14日放送回では、朝ドラを特集する。【写真】豪華！Mrs. GREEN APPLE、HANAら出演者たち今回の放送では『“朝ドラ”特集美しき人生賛歌』と題し、朝ドラにまつわる名曲をたっぷりと届ける。Mrs. GREEN APPLEは、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌「風と町」をテレビ初披露。さらに、ドラマ主演の見上愛、上坂樹里が主題歌に寄せた思いをメッセージで届ける。さらに、HANAのCH