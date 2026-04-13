NHK『うたコン』朝ドラ特集でMrs. GREEN APPLE「風と町」テレビ初披露 HANAも登場
NHKの音楽番組『うたコン』の4月14日放送回では、朝ドラを特集する。
【写真】豪華！Mrs. GREEN APPLE、HANAら出演者たち
今回の放送では『“朝ドラ”特集 美しき人生賛歌』と題し、朝ドラにまつわる名曲をたっぷりと届ける。Mrs. GREEN APPLEは、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌「風と町」をテレビ初披露。さらに、ドラマ主演の見上愛、上坂樹里が主題歌に寄せた思いをメッセージで届ける。
さらに、HANAのCHIKA、NAOKO、YURIは『とと姉ちゃん』主題歌である宇多田ヒカルの「花束を君に」を、石丸幹二は中島みゆきが歌った『マッサン』の主題歌「麦の唄」をそれぞれ披露する。これまで朝ドラを彩ってきた名曲の数々も、貴重なドラマ映像とともに届ける。
そして、デビュー55周年を迎えた小椋佳が登場。「愛燦燦」、そして布施明に提供しヒットした「シクラメンのかほり」を歌唱する。
また、放送日の4月14日は熊本地震の発生からちょうど10年の節目。熊本出身の島津亜矢が故郷への思いを込め、熊本弁でつづられた名曲「帰らんちゃよか」を披露する。デビュー40年目を迎えた坂本冬美、さらに昨年のNHK紅白歌合戦でのパフォーマンスが話題を呼んだHANAが最新曲を披露する。
■放送予定
4月14日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
■曲目 ※アーティスト50音順
「麦の唄」 石丸幹二
「愛燦燦」 小椋佳
「シクラメンのかほり」 小椋佳
「遠い昔の恋の歌」 坂本冬美
「帰らんちゃよか」 島津亜矢
「花束を君に」 HANA（CHIKA・NAOKO・YURI）
「Bad Girl」 HANA
「風と町」 Mrs. GREEN APPLE
【写真】豪華！Mrs. GREEN APPLE、HANAら出演者たち
今回の放送では『“朝ドラ”特集 美しき人生賛歌』と題し、朝ドラにまつわる名曲をたっぷりと届ける。Mrs. GREEN APPLEは、現在放送中の連続テレビ小説『風、薫る』の主題歌「風と町」をテレビ初披露。さらに、ドラマ主演の見上愛、上坂樹里が主題歌に寄せた思いをメッセージで届ける。
さらに、HANAのCHIKA、NAOKO、YURIは『とと姉ちゃん』主題歌である宇多田ヒカルの「花束を君に」を、石丸幹二は中島みゆきが歌った『マッサン』の主題歌「麦の唄」をそれぞれ披露する。これまで朝ドラを彩ってきた名曲の数々も、貴重なドラマ映像とともに届ける。
また、放送日の4月14日は熊本地震の発生からちょうど10年の節目。熊本出身の島津亜矢が故郷への思いを込め、熊本弁でつづられた名曲「帰らんちゃよか」を披露する。デビュー40年目を迎えた坂本冬美、さらに昨年のNHK紅白歌合戦でのパフォーマンスが話題を呼んだHANAが最新曲を披露する。
■放送予定
4月14日（火） 後7：57〜後8：42 ＜NHK総合＞
■曲目 ※アーティスト50音順
「麦の唄」 石丸幹二
「愛燦燦」 小椋佳
「シクラメンのかほり」 小椋佳
「遠い昔の恋の歌」 坂本冬美
「帰らんちゃよか」 島津亜矢
「花束を君に」 HANA（CHIKA・NAOKO・YURI）
「Bad Girl」 HANA
「風と町」 Mrs. GREEN APPLE