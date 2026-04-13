任期満了に伴う東みよし町長選挙は4月12日に投開票が行われ、現職の松浦敬治さんが3回目の当選を果たしました。「バンザイ」現職と新人の一騎打ちとなった今回の東みよし町長選挙は、無所属で現職の松浦敬治さん61歳が3回目の当選を果たしました。松浦さんは4203票を獲得、自然景観を活用した町の活性化などを訴えた新人の元県職員・藤枝主市さんに914票の差をつけました。（東みよし町長選で3選・松浦敬治さん）「ハード、