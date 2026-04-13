お笑いコンビ・次長課長の河本準一が１２日放送のテレビ朝日系「有吉クイズ」に出演。自身の壮絶な闘病を赤裸々に語った。番組の人気企画「メダルゲームシリーズ」でＭＣの有吉弘行とロケに参加。パニック障害とうつ病を発症し、２０２５年２月から４カ月間休養した河本は、有吉と復帰後初めての共演となった。有吉から「顔色良くなった？」と気遣われると、河本は「大夫良くなりました」と笑顔を見せた。２０１９年から大分