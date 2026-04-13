All About ニュース編集部では、2026年3月24日、全国20〜60代の男女250人を対象に、お土産に関するアンケートを実施しました。その中から、話のネタになりそうな「群馬県のお土産」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：ぐんまちゃん生ロールケーキ（福嶋屋）／39票2位にランクインしたのは、群馬県の大人気マスコットキャラクターが描かれた「ぐんまちゃん生ロールケーキ」です。玉村町にあ