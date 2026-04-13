12日、ニューヨーク市で、就任100日記念の演説をするマムダニ市長（ロイター＝共同）【ニューヨーク共同】米ニューヨーク市のマムダニ市長（34）は12日、就任から100日を記念する集会で演説し、市政の成果をアピール、「全ての市民のために尽力する」と強調した。野心的な公約を掲げ手腕が注目される中、世論調査の支持率は4割強で、手堅い滑り出しを見せている。民主党のマムダニ氏は「民主社会主義者」を自称し、富裕層増税