グーグルのPixelシリーズ最新モデル「Google Pixel 10a」が14日、日本でも発売される。

4月14日発売の「Pixel 10a」

価格はグーグル直販サイトで7万9900円からとなり、前モデルから据え置かれた。

さらに、新カラー「Isai Blue」も登場。福祉実験カンパニーであるヘラルボニーとのコラボレーションによるテーマパックが日本オリジナルモデルとして提供される。

目を引くフラットデザイン

見た目で最も目を引くのは、完全にフラットになったデザインだ。

「Pixel 9a」でもカメラの突出部分はほぼなくなっていたが、今モデルでは背面のカメラバンパーがフラットになり、カメラが背面パネルと完全に同一平面上にある「フラットデザイン」を採用している。これにより、机に置いた際のガタつきが解消され、人間工学に基づいた優れた安定性と持ちやすさを実現している。

背面はカメラバンパーがなく、ほぼフラットな形状を実現

大きさは約73×9×153.9mmで、重さは約183g。グリップしやすいサイズで重量バランスも良く、手になじみやすいサイズ感だ。

手になじみやすいサイズ

背面には複合マット素材、フレームにはサテンアルミニウム仕上げが施されており、指紋が付きにくく上質な高級感を漂わせている。

前面ディスプレイのカバーガラスには新たに「Gorilla Glass 7i」が採用され、IP68等級の防塵・防水性能とあわせて、Googleは「Aシリーズで最も耐久性が高い」とうたっている。

ボタン類は本体右側面にあり、電源ボタンが上の配置

SIMトレーは本体左側面に配置

本体上部

本体下部にType-C端子（3.2）がある

本体のカラーバリエーションは「Lavender」「Berry」「Fog」「Obsidian」の4色に加え、日本市場のみ「Isai Blue」をラインアップ。

ちなみに「Isai Blue」の価格は9万4900円となっているが、ストレージが256GBとなっており、ほかのカラーの256GBと同じ価格となっている。

屋外でも際立つ「Actuaディスプレイ」

ディスプレイは、6.3インチのActuaディスプレイ（可変リフレッシュレート60～120Hz）を搭載。

画面の明るさはピーク輝度で3000ニトとなっており、前モデル以上に、夏の直射日光下など明るい屋外での視認性が劇的に向上している。

ベゼルは実測で約2.8mm

画面周囲のベゼルは、Pixel 10など上位モデルと比較すると目立つものの、四辺が均一になっているのでフラットな背面形状と相まって、よりスッキリとしたデザインに仕上がっている。

Pixel 9と同じチップセットながら最新AI機能をサポート

プロセッサーには「Google Tensor G4」を搭載し、メモリー（RAM）は8GB。

このあたりのスペックに前モデルからの変化はないものの、オンデバイスAIである「Gemini Nano」もサポートし、高速かつ安全な処理を実現している。通信面では5G通信に加え、Wi-Fi 6E、Bluetooth 6に対応。生体認証は指紋認証と顔認証の両方を利用できる。

バッテリーは5100mAh

バッテリー容量は5100mAhと大容量をキープ。通常の使用であれば30時間以上の駆動を実現し、「Extreme Battery Saver」を使用すれば、最大120時間というスタミナを発揮する。

実際、最大輝度でYouTubeの4K動画を充電100％の状態から再生し続けたところ、約13時間53分でバッテリー残量がゼロになった。

充電周りのスペックも底上げされており、最大30Wの急速有線充電に対応。さらに、最大10Wのワイヤレス充電（Qi認証済み）にも対応しており、ケーブルレスでの利便性もしっかり確保されている。

通信面では、セルラー（モバイル通信）の対応バンドが、5Gはn1 / 2 / 3 / 5 / 7 / 8 / 12 / 20 / 26 / 28 / 38 / 40 / 41 / 66 / 75 / 77 / 78 / 79。LTEはB1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 7 / 8 / 12 / 17 / 18 / 19 / 20 / 21 / 26 / 28 / 32 / 38 / 39 / 40 / 41 / 42 / 66 / 75。ミリ波には対応していないものの、国内4キャリアで安心して使えるバンドとなっている。

SIMトレーはnanoSIMがひとつセット可能

ステレオスピーカーを搭載

本体スピーカーはステレオ仕様。正面で聞いたときには極端な左右バランスの悪さは感じなく、自然な感じでコンテンツが楽しめる。

ステレオスピーカーのバランスは良い

オーディオテスターアプリで1000Hzの正弦波を最大ボリュームで鳴らして、15cm離れたところの音量は約87.2dBだった。

1000Hzの正弦波を最大ボリュームで鳴らして、15cm離れたところの音量は約87.2dB

デュアルカメラ搭載、AIが導く撮影体験

背面カメラは超広角と広角のデュアル仕様

背面カメラは、4800万画素の広角カメラ（F/1.7、1/2インチセンサー、画角82°）と、1300万画素の超広角カメラ（F/2.2、1/3.1インチセンサー、画角120°）のデュアル仕様。前面にも1300万画素（画角96°）のカメラを搭載している。

フロントカメラは約1300万画素

ハードウェアとしては前モデルの「Pixel 9a」からの差分はないが、下記の作例のように通常のスナップ撮影などはまったく問題ないレベルだ。

広角の1倍で撮影

デジタルズームの2倍で撮影

デジタルズーム最大の8倍で撮影

超広角の0.5倍で撮影

マクロフォーカスで撮影

広角2倍で撮影

三脚で固定し「夜景モード」の1倍で撮影

インカメラで撮影

被写体に約5cmまで近づける「マクロフォーカス」をサポートしており、水滴や花びらなどの微細なディテールを捉えられるだけでなく、マクロでの4K動画撮影も可能になった。

動画撮影時の音声面も強化され、「音声消しゴムマジック」を使えば、風切り音や雑音を減らすだけでなく、特定の人の話し声など聞きたい音だけを強調することができる。

加えて上位モデルに搭載されていたGeminiモデルを活用したAI撮影・編集体験も利用可能。「カメラコーチ」機能は、AIが被写体や風景を分析し、より良いフレーミングや構図を画面上でステップ・バイ・ステップで提案してくれるため、初心者でも簡単にプロ並みのベストショットが撮影できる。

写真の構図などを教えてくれる「カメラコーチ」も利用可能

グループ写真の撮影で活躍する機能も大幅に進化した。

シャッターを1回押すだけで、AIが全員の最高の瞬間をインテリジェントに捉え、合成して完璧な1枚を作り上げる「オートベストテイク」が追加された。

また、撮影者も写真に入れる「一緒に写る（Add Me）」機能も品質が向上し、より複雑な構図や大人数に対応したほか、ペットの認識も可能になった。

「一緒に写る」が利用可能に

「こうしてほしい」で写真を修正できる

Googleフォトに組み込まれた「話しかけるだけで写真編集（Ask Photos）」機能により、「窓の反射を消して」「顔の影を直して」とテキストで指示するだけで、Geminiが意図を解釈して即座に編集を適用してくれる。

さらに、「オートフレーム」機能を使えば、写真の構図をAIが自動で再調整したり、背景をインテリジェントに拡張したりして、完璧な一枚に仕上げてくれる。

写真の修正をテキストで指示できるので、より的確に補正できる

AirDropとやり取りできる

ファイル共有機能の「Quick Share」は新たにiPhoneやMacの「AirDrop」とも連携可能になり、OSの垣根を超えたスムーズなデータ共有が実現している。ただし、これはPixel 10/10 Proにも言えるのだが、データサイズの大きなファイルをAirDropで送ろうとするとエラーになってしまう。

実感としては10GBを超えるようなサイズだと、Quick ShareでiPhoneやMacへ送れないようなので、このあたりの修正と他のAndroid端末への展開も期待したい。

日本限定の「Isai Blue」

日本市場向けの特別な試みとして、日本限定のカラーバリエーション「Isai Blue」がラインアップされる。

左が通常パッケージで、右がIsai Blue版の化粧箱

さらに「Isai Blue」限定で、ヘラルボニーとのコラボレーションによるテーマパックが提供される。

Isai Blue版にはオリジナルのステッカーとバンパーケースが付属

専用の美しい壁紙やアイコンパックをダウンロードでき、スマートフォン全体をまるでアート作品のように統一感のある高精細なデザインにカスタマイズできる。

パッケージには「日本限定モデル（反対面にはJapan Special Edition）」の記載がある

左がLavenderで右がIsai Blue

壁紙もオリジナル

テーマパックが適用されると、ホーム画面に配置したアイコンもオリジナルのカラーリングになる

7年間のOSバージョンアップ、最新AIと共に歩める「安心感」

サポート面では、ハイエンドモデルと同様に7年間のOS、Pixel Drop（新機能配信）、セキュリティアップデートが保証されており、長期間安心して最新の状態で使い続けられる。

スマートフォンの価格が年々あがっており、今回は前モデルから価格据え置きとはいえ、端末を長く使いたいユーザーにはありがたいポイントだ。

まとめ

カメラの出っ張りをなくした完全フラットな新デザインへと生まれ変わり、Tensor G4チップと最新AI「Gemini 3」を搭載したGoogle Pixel 10a。カメラコーチや対話による写真編集、カメラ映像を見ながら相談できるGemini Liveなど、ミッドレンジながらも圧倒的なAI体験を提供してくれる。

AirDrop連携によるiPhoneユーザーとの摩擦のないデータ共有や、7年間の長期アップデート保証、充実したファミリー＆セキュリティ機能も備わっており、初めてスマホを持つ学生から、ビジネスパーソン、ファミリー層まで、まさに「幅広いユーザーにフィットする」完成度の高い1台と言えるだろう。

特別版ながら、価格は通常版と同じIsai Blueが狙い目か