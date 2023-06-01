◇セ・リーグ阪神3―0中日（2026年4月12日バンテリンD）阪神・止まらない。森下が4試合連続打点で、勝利を決定づけた。5回2死二、三塁から、高橋宏の156キロを中前に運ぶ2点適時打。「（高橋）遥人さんに楽な状況で投げてもらいたかったので、追加点を取れたのは良かったです」と援護成功に表情を緩めた。中野の先制打に続く初球攻撃だった。「しっかり集中できた。常に初球から打つ準備はしているので、変わらないって