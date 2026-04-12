Mリーグ機構は、ファッションEC「ZOZOTOWN」を運営するZOZOとのコラボレーションアイテム第2弾をZOZOTOWN限定で受注販売する。受注販売期間は、2026年5月18日(月)11:59まで。第2弾では、Mリーガーが監修したアイテム「ツキを暗カン TEE」「真紅の烈風 西 HOODIE」をはじめ、麻雀牌の牌面をデザインに取り入れた「西ヨーロッパ グラフィック TEE」「タンヤオ(断幺九)カレッジ SWEAT SHIRT」など、全24型を展開。シンプルでありなが