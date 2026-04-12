くりぃむしちゅー上田晋也（55）がMCを務めるTBS系「上田晋也のサンデーQ」（日曜午前11時35分）が12日、2回目の放送を迎えた。ニュースの素朴な疑問を専門家がその場で解消する情報番組。冒頭は、上田と、先週に引き続いて登場したお笑いコンビ、品川庄司の庄司智春との掛け合いから始まった。この番組の前に放送されていた「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）を庄司が引き合いに出し「オープニングの爆笑さん（サンデー・