Anthropicが2026年4月7日に発表したサイバー攻撃性能が非常に高いAIモデル「Claude Mythos Preview」は、一般公開は控えて一部の組織にのみ限定公開されています。そんなClaude Mythos Previewへのアクセス権を中国のシンクタンクが要求し、Anthropicが拒否したことを関係者が明かしました。China Sought Access to Anthropic’s Newest A.I. The Answer Was No. - The New York Timeshttps://www.nytimes.com/2026/05/12/us/polit