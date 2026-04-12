◇プロ野球セ・リーグ巨人ーヤクルト（4月12日、東京ドーム）1勝1敗で迎えた3戦目。巨人は先発のマウンドに井上温大投手を送り出します。前回登板は7回1失点で、3安打8三振と好投を見せましたが、この日は積極的なヤクルト打線相手に「不用意にストライクを取りに行かないよう」注意したいと話していました。受けるのは同学年の山瀬慎之助選手。前日の試合で初ホームランを放つなど、打つ方でも調子を上げています。巨人は1番を