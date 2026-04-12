元TOKIOの松岡昌宏（49）が12日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。幼少期の思い出を明かした。4月12日が「パンの日」ということで、パンについてトーク。「前にもうちの母親が札幌の『HOKUO』というパン屋でパートしていたので、よく菓子パンももらったなんて話しましたけど」と以前の放送で触れた母のかつての仕事について言及した。この件についてリスナーから多くのリアクションがあったといい