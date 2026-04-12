お杉とB子のMOVIE TALK。今回のお題は、ジェシー・バックリーがアカデミー賞主演女優賞に輝いた大傑作『ハムネット』です。シェイクスピアによる名作『ハムレット』はいかにして生まれたのか、新たな視点で描いている。お杉エヴァ・グリーン様が戦闘アクションですと？ 女性部隊が戦う『ダーティ・エンジェルズ』（4月10日公開）が気になる。B子キアヌ・リーブス主演の『アウトカム』（4月10日配信開始）は、ジョナ・ヒルが監督！