稀代のヒットメーカー秋元康が企画したドラマ『10回切って倒れない木はない』（日本テレビ系）は韓国のことわざをタイトルにしたラブストーリーだ。23年ぶりに再会したキム・ミンソク／青木照（志尊淳）と河瀬桃子（仁村紗和）を繋ぐのが「10回切って倒れない木はない」ということわざで、意味は「どんなに難しいことでも、何度も挑戦し続ければ必ず成功する」。 参考：志尊淳×仁村紗和×京本大我×長