健康や美容のために意識して食材を組み合わせている人でも、実は“逆効果”になっているケースがあります。書籍『〈アンチエイジング版〉日本人の9割がやっている残念な習慣』（ホームライフ取材班／青春出版社）では、こうした見落としがちな食べ合わせの落とし穴について体の仕組みから解説しています。本稿では同書の内容から一部を抜粋し、栄養価が高いとされるホウレンソウとゆで卵の組み合わせが、かえって鉄分の吸収を妨げ