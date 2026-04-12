ウイング席に3本塁打を放った阪神打線■阪神 9ー3 中日（11日・バンテリンドーム）阪神は11日、バンテリンドームで行われた中日戦に9-3で勝利した。今季から新設されたホームランウイングに3本塁打を叩き込むなど9得点。ファンからは「最高やあああ！」「阪神のために作られたんだっけ？」「阪神の方が恩恵受けてる」と喜びの声があがった。試合は初回、森下が3試合連発となる2号ソロで先制。前日に続いてウイング席へ飛び込む