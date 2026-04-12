13番の「ネルソンブリッジ」を渡る松山英樹（右）と片岡尚之＝7日、オーガスタ・ナショナルGC（共同）男子ゴルフのメジャー、マスターズ・トーナメントの主催者は11日、今大会の優勝賞金を450万ドル（約7億1550万円）にすると発表した。昨年から30万ドル増額。賞金総額は2250万ドルとなった。（共同）