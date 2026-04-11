沖縄テクノクリエイトが運営する「ステーキハウス88」と「ステーキハウス88Jr.」の複数店舗で、食肉の加熱不十分による食中毒が発生した。3月上旬から下旬にかけて、「ステーキハウス88」の恩納店、国際通り店、国際通り西口店、北谷アメリカンビレッジ店と「ステーキハウス88Jr.」のイオン那覇店の5店舗を利用した複数客から、腸管出血性大腸菌（O26）が検出された。該当のステーキを即時販売停止し、代替食材に変更した。発症者