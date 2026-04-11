ABEMAが開局10周年を記念して、4月11日から2日間にわたり放送する『30時間限界突破フェス』。同特別番組では初日19時より、神奈川・ぴあアリーナMMにて「今日好きダンスバトル 一夜限りアーティストとコラボSP」が開催される。 （関連：【写真】「今日好きダンスバトル」の練習風景） 参加するのは、ABEMAオリジナルの恋愛リアリティーショーで“看板”ともいえる『今日、好きになりました。』（以