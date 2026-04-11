◇東京六大学野球春季リーグ戦第1週第1日1回戦立大0―11慶大（2026年4月11日神宮）立大はエース背番18をつけた斎藤蓉（4年＝仙台育英）が先発。7回を5安打1失点に抑え援護を待ったが、慶大の継投の前にわずか4安打で零封され開幕勝利は得られなかった。「きょうは斎藤が良く投げてくれて、チャンスで1本出ていればという展開だった。そこで打てるかどうかだった」と悔やんだ。8回から救援投手が2イニングで10失点