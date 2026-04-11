第44回ニュージーランドトロフィー（GII）枠順2026年4月11日（土）3回中山5日 発走時刻：15時45分 着順 枠順 馬名（性齢 騎手）1-1 ハノハノ（牝3 岩田康誠）2-2 マダックス（牡3 吉田豊）2-3 レザベーション（牡3 原優介）3-4 ヒズマスターピース（牝3 佐々木大輔）3-5 ジーネキング（牡3 横山和生）4-6 シュペルリング（牡3 M.ディー）4-7 ロデオドライブ（牡3 津村明秀）5-8