サッカー・Ｊリーグが今季から８月開幕の「秋春制」に移行するのに伴い、夏でも冷涼な５道県の計１４市町で、Ｊ１〜３の延べ１４チームがシーズン前のキャンプを計画していることがわかった。チームの来訪による経済効果やスポーツ振興を期待して自治体側が誘致したが、宿泊施設の不足や練習環境の整備に多額の費用がかかるなど、課題も浮かぶ。（長野支局丸橋量太）子供の励みに北海道、東北、北信越の計１１道県に誘致状況