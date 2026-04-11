サッカー・Ｊリーグが今季から８月開幕の「秋春制」に移行するのに伴い、夏でも冷涼な５道県の計１４市町で、Ｊ１〜３の延べ１４チームがシーズン前のキャンプを計画していることがわかった。

チームの来訪による経済効果やスポーツ振興を期待して自治体側が誘致したが、宿泊施設の不足や練習環境の整備に多額の費用がかかるなど、課題も浮かぶ。（長野支局 丸橋量太）

子供の励みに

北海道、東北、北信越の計１１道県に誘致状況を聞いた。北海道は９チーム、青森県で２チーム、秋田、福島、長野の３県でも１チームずつキャンプを実施する。初めて受け入れる自治体が大半で、２月に開幕するこれまでの「春秋制」では温暖な九州・沖縄地域が選ばれることが多かったが、キャンプ地が北に移っている格好だ。

「経済効果だけでなく、プロを間近で見る子どもたちの励みになる。高原一帯を夏合宿の聖地にしたい」。そう意気込むのは長野市の担当者。市街地から車で３０分の飯綱高原は標高１０００メートル。涼しい高地で心肺機能を鍛えられ、首都圏からのアクセスの良さも売りに、Ｊ２いわきＦＣの誘致に成功した。

２０２７年度までに天然芝のグラウンドの新設やクラブハウスの改修に約１７億円を投じるが、経済効果を年間約２・５億円と推計し、隣接する飯綱町と協力して将来的には３チームの誘致を目指す。

９市町でキャンプが決まった北海道。「Ｊ１チームに選ばれたという地域への誇りにつながる」（ＦＣ東京を誘致した白老町）と郷土愛の高まりも期待する。道も受け入れを希望する自治体の情報をまとめて発信するなど、誘致を後押ししてきた。

宿泊、芝整備…

課題もある。Ｊ１ヴィッセル神戸を誘致した札幌市によると入浴施設、食事のとれる大きな会場、ミーティングができる場所を兼ね備えた宿泊施設の確保が条件だった。ただ、キャンプは観光の最盛期と重なり「キャパシティー（収容力）の上積みは難しい」（市担当者）という。

上質な練習環境の確保も必要になる。Ｊ１ＦＣ町田ゼルビアなど２チームを誘致した青森県。グラウンドの芝の品質向上が最も重要だと求められ、２５年度補正予算に整備費用など２３００万円を計上した。

元日本代表・槙野智章監督率いるＪ２藤枝ＭＹＦＣを招いた秋田県とにかほ市は、「知名度の高い監督のチームなので見学者の駐車場や警備員の確保を検討しなければ」と懸念する。

春秋制で主要なキャンプ地だった沖縄県。２４年の経済効果は全県で２１億７９３０万円に上った。蓄積された受け入れのノウハウや時間帯によって本土より気温が上がりにくい点を強みに誘致を継続するが、現状で決まっているのは５チーム。夏場の宿泊費の高騰もネックになっているとみる。

夏冬両にらみ

秋春制では降雪期を避けて約２か月間の中断期間が設けられることから、夏冬両にらみで誘致を行う自治体もある。鹿児島県の担当者は「冬は温暖な気候が生かせる。夏も８月開幕に合わせて『暑い所で合宿したい』という声も聞かれるので、逆にチャンスととらえたい」としている。

◆秋春制＝８月１週頃に開幕し、５月末頃に閉幕するリーグ戦の仕組み。欧州の主要リーグに合わせた日程になり、移籍や国際試合などの交流を促すほか、猛暑の時期の試合数を減少させて競技の質を向上させる狙いがある。１２月〜２月の降雪期には、試合の中断期間も設ける。