お笑いタレント横澤夏子が、長女の入学式に参列したことを報告した。式で娘の声を聞いて泣けてしまったとしている。 【写真】長女の手を引く3児の母芸人、入学式で声を聞いて泣けた 横澤は6日のインスタグラムで「長女の小学校入学式でした！」と投稿。「三女が生まれたばかり、3歳1歳0歳の三姉妹の時がてんやわんやすぎてなにがなんだか状態だったけど今年6歳4歳2歳の三姉妹になってさらに変わってきてる！」と少しずつ