お笑いタレント横澤夏子が、長女の入学式に参列したことを報告した。式で娘の声を聞いて泣けてしまったとしている。



【写真】長女の手を引く3児の母芸人、入学式で声を聞いて泣けた

横澤は6日のインスタグラムで「長女の小学校入学式でした！」と投稿。「三女が生まれたばかり、3歳1歳0歳の三姉妹の時が てんやわんやすぎてなにがなんだか状態だったけど 今年6歳4歳2歳の三姉妹になってさらに変わってきてる！」と少しずつ変化があることに気づいたことを記した。



「6歳の卒園式があって あんなに一生同じことの繰り返しだと思っていた毎日も 終わり来るんじゃんって知ってビックリしてるのよー!」とし、「毎日を大事にしよう、と一瞬だけ思って なにやってんのやめてよなんかいいってんの の繰り返しで結局一生同じこと言ってるんだけど 長女の保育園の毎日が、卒園式で走馬灯となり、走馬灯って勝手に作れるんだと思ったら毎日が走馬灯すぎるのよー！」とユーモアを交えて投稿。



「長女をまだ小さいと思ったことなかったけど 入学式で、『小さくて可愛い』って声を聞いて まだ小さいんだと思って泣けてきたのよー！やんなっちゃう！節目で語っちゃってる！うふ！」と子育てに奮闘している様子をつづった。



（よろず～ニュース編集部）