手越祐也が、約6年ぶりに『世界の果てまでイッテQ！』(日本テレビ系、毎週日曜19:58〜)のスタジオに帰ってくる。12日の放送は、宮川大輔が19年背負ってきた人気企画「お祭り企画」が新章に突入し、その“意志をつなぐ者”として手越が指名される。手越祐也今回は、宮川大輔が長年背負ってきた人気企画「お祭り企画」が新章に突入。かつて番組を盛り上げた宮川と手越のコンビが再びタッグを組み、新章で何をつかみ取ろうとするのか