自国開催となったEURO2024が終了した際、長年ドイツ代表のゴールを守ってきたGKマヌエル・ノイアーは代表引退を表明した。しかし、40歳を迎えた今も存在感は抜群だ。今もバイエルンでは絶対の守護神であり、先日行われたレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグではスーパーセーブを連発。チームの2-1勝利に大きく貢献している。現在のドイツ代表ではホッフェンハイムのオリバー・バウマン、シュツットガルトの