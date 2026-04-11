もう一度W杯を戦うノイアーの姿が見たい レアル相手の大活躍にドイツのレジェンドも熱望「この調子でプレイする姿を見たい」
自国開催となったEURO2024が終了した際、長年ドイツ代表のゴールを守ってきたGKマヌエル・ノイアーは代表引退を表明した。
しかし、40歳を迎えた今も存在感は抜群だ。今もバイエルンでは絶対の守護神であり、先日行われたレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグではスーパーセーブを連発。チームの2-1勝利に大きく貢献している。
現在のドイツ代表ではホッフェンハイムのオリバー・バウマン、シュツットガルトのアレクサンダー・ニューベル、バイエルンでバックアッパーに入るヨナス・ウルビヒ、アウグスブルクのファン・ダーメン、フライブルクのノア・アトゥボルなどがGKとして代表に入ってきたが、いずれもノイアーの実力には届かない。経験値の面でもノイアーは圧倒的だ。
「W杯でノイアーがこの調子でプレイする姿を見たいけどね。だが、それが実現しないことも理解している。ナーゲルスマンが扉を開くことはないだろう。だからこそノイアーの代表引退表明は揺るぎないものなのだ」（『Sport Bild』より）。
ノイアーなら今でも代表で戦えるはずだが、残り2ヶ月でサプライズは起きそうにないか。
Manuel Neuer and David Raya in those quarter-final first legs— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2026
Best save?@qatarairways | #LetsFly pic.twitter.com/gkZJElB844