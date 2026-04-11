自国開催となったEURO2024が終了した際、長年ドイツ代表のゴールを守ってきたGKマヌエル・ノイアーは代表引退を表明した。



しかし、40歳を迎えた今も存在感は抜群だ。今もバイエルンでは絶対の守護神であり、先日行われたレアル・マドリードとのチャンピオンズリーグ準々決勝1stレグではスーパーセーブを連発。チームの2-1勝利に大きく貢献している。



現在のドイツ代表ではホッフェンハイムのオリバー・バウマン、シュツットガルトのアレクサンダー・ニューベル、バイエルンでバックアッパーに入るヨナス・ウルビヒ、アウグスブルクのファン・ダーメン、フライブルクのノア・アトゥボルなどがGKとして代表に入ってきたが、いずれもノイアーの実力には届かない。経験値の面でもノイアーは圧倒的だ。





Manuel Neuer and David Raya in those quarter-final first legs



Best save?@qatarairways | #LetsFly pic.twitter.com/gkZJElB844 — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) April 7, 2026

レアル戦後、ドイツ代表OBで解説を務めるローター・マテウス氏は代表でもう1度ノイアーを見たいと正直な思いを口にしている。「W杯でノイアーがこの調子でプレイする姿を見たいけどね。だが、それが実現しないことも理解している。ナーゲルスマンが扉を開くことはないだろう。だからこそノイアーの代表引退表明は揺るぎないものなのだ」（『Sport Bild』より）。ノイアーなら今でも代表で戦えるはずだが、残り2ヶ月でサプライズは起きそうにないか。