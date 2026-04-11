◇MLB ドジャース - レンジャーズ(日本時間11日、 ドジャー・スタジアム)ドジャースは4回、マンシー選手が2打席連続となるホームランを放ちました。2回の第1打席では相手先発・ロッカー投手の4球目カットボールをライトスタンドへ運び、チームに先制点をもたらしたマンシー選手。そして迎えた4回、2アウトの場面からマンシー選手に打席が回ると、今度は初球のシンカーに対しバットを一振り。打球は左中間スタンドへ飛び込むソロホ