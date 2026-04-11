ロックバンド「ＢＲＥＡＫＥＲＺ」のボーカルでタレントのＤＡＩＧＯが１１日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。ＤＡＩＧＯは「ゲストの旅」で京都を旅した。スタジオで京都が大好きというＤＡＩＧＯは「家族でもまた行きたいなと思ってて。その下見も兼ねて旅してきました」と明かし、スタジオを和やかな笑いに包んでいた。ＶＴＲで京都の市街地