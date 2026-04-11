スタンフォード大の佐々木麟太郎内野手（20）が10日（日本時間11日）、NCAAの敵地でのルイビル大戦に「1番・一塁」で先発出場。9回にチーム最多タイの10号となる満塁本塁打を放つなど、12―2の快勝に貢献した。この日は6打席立ったが、安打はこの1本のみで5打数1安打1四球2得点だった。佐々木は9回1死満塁の場面で、相手左腕の甘く入った速球を強振。花巻東の先輩にあたるドジャース・大谷翔平をほうふつとさせるノーステップ