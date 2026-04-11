成田空港（千葉県）の滑走路新増設の用地取得が難航している問題で、成田国際空港会社（ＮＡＡ）は１０日、国、県、立地３市町との協議会を成田市で開き、強制的に土地を取得できる土地収用法の適用を検討する考えを伝えた。収用を巡る対立で死傷者を出した「成田闘争」とその後の協調路線を踏まえ、地元首長は地権者への再度の説明を要求。現時点での適用申請には慎重な姿勢を示した。成田空港では、増加する航空需要に対応す