8人組グループ・timeleszが、10日に放送されたテレビ朝日系『騒音上等！音鳴り部1時間SP』に出演。原嘉孝が佐藤勝利との関係性の変化を語った。【番組カット】わちゃわちゃ…！学ラン姿で教室で盛り上がるtimelesz＆盛山晋太郎事務所に同時期に入所した佐藤と原。同じグループとなったが、同期だからこそ、結成当初は原が佐藤に距離を感じていたことを明かした。しかし、徐々に関係性が変化し、原は佐藤をかわいく感じるよう