timelesz原嘉孝、佐藤勝利との関係性に変化 篠塚大輝に“かわいい仕草”即共有
8人組グループ・timeleszが、10日に放送されたテレビ朝日系『騒音上等！音鳴り部1時間SP』に出演。原嘉孝が佐藤勝利との関係性の変化を語った。
【番組カット】わちゃわちゃ…！学ラン姿で教室で盛り上がるtimelesz＆盛山晋太郎
事務所に同時期に入所した佐藤と原。同じグループとなったが、同期だからこそ、結成当初は原が佐藤に距離を感じていたことを明かした。
しかし、徐々に関係性が変化し、原は佐藤をかわいく感じるように。佐藤の“かわいいエピソード”の1つを披露した。
楽屋で佐藤がスープを飲む際に、誰にも聞こえないほどの声で「あ、ちょっと辛い」と発言。佐藤が部屋を去った瞬間に、篠塚大輝に「さっきの勝利かわいくなかった？」とすぐ共有したそう。「最近はかわいくてしょうがない」と現在の印象を語った。
【番組カット】わちゃわちゃ…！学ラン姿で教室で盛り上がるtimelesz＆盛山晋太郎
事務所に同時期に入所した佐藤と原。同じグループとなったが、同期だからこそ、結成当初は原が佐藤に距離を感じていたことを明かした。
しかし、徐々に関係性が変化し、原は佐藤をかわいく感じるように。佐藤の“かわいいエピソード”の1つを披露した。
楽屋で佐藤がスープを飲む際に、誰にも聞こえないほどの声で「あ、ちょっと辛い」と発言。佐藤が部屋を去った瞬間に、篠塚大輝に「さっきの勝利かわいくなかった？」とすぐ共有したそう。「最近はかわいくてしょうがない」と現在の印象を語った。