【Amazon：XREAL ARスマートグラス セール】 セール期間：4月11日0時～4月12日23時59分 XREAL One Amazonにて、XREALのARスマートグラスがセール価格で販売されている。セール期間は4月12日23時59分まで。 期間中は、空間コンピューティングチップ「X1チップ」を搭載した「XREAL One」、Sony製0.55型マイクロ有機ELを搭載した「XREAL Air