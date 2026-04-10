元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が2026年4月4日、自身のインスタグラムを更新。黒いミニスカとロングブーツの衣装ショットを披露した。両手で三つ編みを持って後藤さんは、「『ミュージックステーション DREAM LIVE 春の3時間30分スペシャル』ありがとうございました」と報告し、黒いミニスカートとロングブーツに、シアー感のあるタイツを合わせた衣装姿と、共演したZORNさん（37）との2ショットを投稿した。