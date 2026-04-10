人気女子ゴルファー菅沼菜々が６日、インスタグラムを更新。オフショットを投稿した。「お家で引きこもり中にどうしても桜見たくて一瞬だけお外に出てみました」と、レアな眼鏡姿を投稿。フォロワーからは「メガネ似合ってる！」、「可愛すぎ」、「天は二物を与えた」、「桜の後ろにアイドル」などの声が寄せられた。菅沼はツアー３勝の実績を誇る一方、アイドルゴルファーとして人気。今年１月にはＣＤデビューし、話題とな