岡山県内のインフルエンザ患者数が一定の基準を下回ったとして、県は昨年11月から発令していたインフルエンザ警報を注意報に切り替えると発表しました。 現在もインフルエンザの流行は続いていることから岡山県は、必要に応じたマスクの着用や、換気、手洗いなどの感染症予防を呼びかけていくということです。