4月10日、公開になった劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』。今作はシリーズ第29弾で舞台は横浜。公開に向けては、3月27日から日本テレビ系の『金曜ロードショー』では、4週連続で過去作品を放送するなど、大掛かりなプロジェクトも展開されていた。【写真】1日に59回上映！気合が入った映画館の“分刻み”スケジュールNetflixでも大人気の映画『コナン』「1週目に放送された『探偵たちの鎮魂歌（レクイエム）』も横浜が